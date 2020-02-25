新冠肺炎病亡患者特點：年齡偏大、病時較長、多有病史等 20:292020/02/25 旺報 李鋅銅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2月23日，武漢同濟醫院中法新城院區11名新冠肺炎重症患者出院。（照片取自新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日，湖北省就疫情防控召開新聞發佈會。西安交通大學第一附屬醫院院長、援鄂醫療隊隊長施秉銀介紹了病亡患者的幾個特點： 一， 病亡患者大部分年齡較大，在我們這一組最大年齡是85歲，60歲以上占到85.7％。 二， 入院前相對病時較長，大概在一周甚至10天以上。 三， 絕大部分病亡患者有高血壓、冠心病、糖尿病等病史。 四， 大部分患者都採用了氣管插管、呼吸機輔助呼吸等。 五， 經過插管以及多種侵入性治療後 ，後期發生感染概率較高。 (旺報 ) #患者 #年齡 #85 #病史 #插管 #新冠肺炎 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》新冠肺炎來勢洶洶！執著無社區傳播 鴕鳥心態作祟 04:102020/02/21 生活新聞 堵住疫情最可能破口 04:102020/02/21 時論廣場 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 新冠肺炎疫情擴大 金價狂飆、油價重摔 23:142020/02/24 財經 世衛：陸有效控制疫情 新冠非全球性流行病 08:312020/02/25 兩岸 搶228連假商機 85度C推第二杯特價20元 09:332020/02/25 生活 85度C大陸門市復工率近9成 11:552020/02/25 財經 防疫！澎縣禁活魚運搬船從中港澳入境 16:042020/02/25 社會 兩岸熱門新聞 戰狼2！美或報復陸驅逐記者 趙立堅強硬回擊 - 時政 天津大學：成功研發新冠口服疫苗 - 兩岸 - 工商 習近平召開17萬人視訊會議 俠客島：極不尋常 - 兩岸 粉絲24萬 陸戰狼外交官趙立堅接任發言人 - 兩岸 武漢教授：看媒體疫情報導不如看方方日記 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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