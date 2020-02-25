25日，湖北省就疫情防控召開新聞發佈會。西安交通大學第一附屬醫院院長、援鄂醫療隊隊長施秉銀介紹了病亡患者的幾個特點：

一， 病亡患者大部分年齡較大，在我們這一組最大年齡是85歲，60歲以上占到85.7％。

二， 入院前相對病時較長，大概在一周甚至10天以上。

三， 絕大部分病亡患者有高血壓、冠心病、糖尿病等病史。

四， 大部分患者都採用了氣管插管、呼吸機輔助呼吸等。

五， 經過插管以及多種侵入性治療後 ，後期發生感染概率較高。

(旺報 )