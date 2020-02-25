19：14宜蘭大同發生規模5地震 最大震度5弱 19:152020/02/25 中時電子報 許立穎 、 林郁庭 、 杜欣穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19:14宜蘭大同鄉發生規模5地震，最大震度5級。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（25日）晚間19時14分地牛翻身，宜蘭發生芮氏規模5地震，全台皆有感。據氣象局指出，震央位於宜蘭縣政府西南方 51.9 公里 ，即宜蘭縣大同鄉，地震深度10km。最大震度：宜蘭5級，花蓮、台中、南投4級，新竹3級，桃園、苗栗、新北、彰化、雲林2級。 (中時電子報) #1914 #北台灣 #有感地震 #地牛翻身 #宜蘭 #大同鄉 #規模5 #最大震度 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋概業績不看淡 14檔逢低接 04:102020/02/21 證券．權證 外資逆勢買超 14檔受寵 04:102020/02/21 證券．權證 1分鐘讀財經》跟著外資「放長線」 14檔下手賺波段 08:172020/02/21 財經 鑽石公主號上19國人今可望平安搭包機返台 12:142020/02/21 國際 謝長廷： 終於接到19名國人 2名台籍船員沒能返台 13:212020/02/21 國際 《美股》業績意外好，Dropbox盤後一度收復IPO價 14:152020/02/21 財經 武漢將增建19家方艙醫院 儲備床位目標3萬張 19:262020/02/21 兩岸 公主號包機乘客抵台 救護車直送19人前往住院篩檢 22:302020/02/21 社會 鑽石公主號二採結果出爐 均為陰性 14:492020/02/23 生活 20：10 花蓮壽豐發生規模4.2極淺層地震 最大震度4級 20:162020/02/24 生活 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真恐用非常重症手段 醫：最長多活十年 - 生活 劉真恐剩等換心？醫曝矛盾又痛苦 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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