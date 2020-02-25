今（25日）晚間19時14分地牛翻身，宜蘭發生芮氏規模5地震，全台皆有感。據氣象局指出，震央位於宜蘭縣政府西南方 51.9 公里 ，即宜蘭縣大同鄉，地震深度10km。最大震度：宜蘭5級，花蓮、台中、南投4級，新竹3級，桃園、苗栗、新北、彰化、雲林2級。

(中時電子報)

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