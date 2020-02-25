史上最長寒假結束，為防堵新冠肺炎疫情燒入校園，各級學校均嚴陣以待，防疫視同作戰。台南市警六分局為維護開學日學童體溫測量動線及校園周邊交通秩序，25日上午分局長陳建民特別前往新興、永華國小關心學童們上學狀況，並針對轄區國小及國（高）中編排護童及交通疏導勤務，讓學生安全，家長放心。

警方表示，警六分局期前已與轄區內國（中）小學，規畫彈性設置校門口周遭禁止迴轉、學童分道分流進入校門及協助管制家長不得進入校園接送孩子等具體措施，避免因排隊進校人潮造成學校周邊交通壅塞。昨天更編排警力計32名，並分由分局長、副分局長及各組組長前往學校督慰勤。

警方說，儘管部分學校有排隊隊伍較長，以及門口周邊汽機車臨停較多狀況，但在警方及學校導護媽媽、志工、老師共同努力下，現場秩序良好，交通不打結，獲得師生與家長的一致好評。

陳建民指出，警方與校方是並肩作戰的防疫好夥伴，希望家長們能夠積極配合防疫措施；此外，護童專案不是只有開學日編排，還會持續規畫，共同疫起防疫。

(中時 )