國家電視台週二報導說，埃及前總統穆巴拉克(Hosni Mubarak)，病逝於醫院，享年91歲。他執掌埃及政治長達30年。

穆巴拉克是埃及的第4位總統，前三位分別是納吉布、納瑟、沙達特，接下來就是穆巴拉克。每一位埃及總統都是軍人出身，而且都是長期執政，穆巴拉克也不例外，他還是執政時間最長的一位，從1981年到2011年。

2011年，在北非與中東發生「茉莉花革命」，亦稱「阿拉伯之春」，群眾要求長期執政的領導人下台，穆巴拉克最終自行辭職，隨後判刑入獄多年，在2017年宣布罪證不足釋放。

穆巴拉克生於1928年，在尼羅河三角洲的一個鄉村，1949年加入埃及空軍，之後在歷次以阿戰爭當中逐步提升地位。1972年，晉升為埃及空軍總司令，並且深得埃級總統沙達特的信任。

1973年10月6日，贖罪日戰爭爆發，埃及空軍對蘇伊士運河東岸的以色列部隊進行了突襲，成功摧毀90％的預定目標，穆巴拉克一戰成名，這是阿拉伯聯盟與以色列多年戰爭，少數讓以色列暈頭轉向的時刻。雖然之後的發展，以色列從頹勢中站穩腳步並逐步反擊，但是戰後，埃及與以色列簽定和約，取回蘇伊士運河和西奈半島，等於收復了從六日戰爭以來的失土，因此穆巴拉克被視為民族英雄。

在沙達特於1981遇刺身亡之後，穆巴拉克繼任為埃及總統，此後長期執政。

穆巴拉克留下了複雜的遺產，他的統治在一定程度上表現為相當腐敗、警察殘暴、政治鎮壓和根深蒂固的經濟問題。不過，他修好與西方的關係，不與以色列敵對，並在1991年波斯灣戰爭選邊在多國聯軍，使埃及有較好的外交空間。

(中時電子報)