路透報導，北半球天氣轉暖是否會減緩新冠肺炎疫情傳播呢？公共衛生官員、企業和金融市場都在尋找相關的跡象。不少專家認為，很有可能。

「我們所要做的就是，與其他以類似方式傳播的疾病進行類比，」英國東英吉利大學（University of East Anglia）傳染病專家Paul Hunter稱。

專家們了解的是，諸如流感、咳嗽和普通感冒之類的呼吸道感染，可能具有季節性影響，這使得它們的爆發更容易預測和控制。而且眾所周知，某些環境條件會促進病毒傳播，比如寒冷的天氣、潮溼的環境及人們在冬季的行為方式，都可能影響流行病的發展軌跡。

「之所以推測寒冷天氣可導致咳嗽、感冒和流感的傳播，是因為冷空氣刺激鼻腔和氣管，讓我們更容易被病毒感染，」英國雷丁大學細胞微生物學家Simon Clarke指出。

冬季天氣也傾向於讓人們更長時間待在室內並聚集在一起。這也提高傳染風險。許多呼吸系統傳染病，包括COVID-19，是透過被感染者咳嗽或打噴嚏時產生的飛沫傳播。疾病專家認為，當空氣寒冷乾燥時，飛沫在空中停留的時間更長，因此運動的距離更遠，從而會傳染更多人。

春天到來，是否能讓疫情得到控制？「完全有可能，疫情在春季可能出現一段穩定期，」Clarke說。「情況不大可能惡化，但我們不能肯定──這只是根據經驗所作的推測。」

Hunter也認同這個看法，說他認為「在北半球的夏季，病例將會顯著降低」。「病毒是否會捲土重來，是個有爭議的問題，」他並稱。「如果夏季基本絕跡，冬季再次出現，也不會讓人意外。」

(旺報 )