宋慧喬臉上充滿了膠原蛋白。(取自申賢智IG)

宋慧喬2001年來台時的青澀模樣。(本報系資料照)

韓國女星宋慧喬去年6月與宋仲基離婚震撼全亞洲，只是失婚後的她，似乎變得更有自信更美了！38歲的宋慧喬近日無懼新冠狀肺炎疫情，現身米蘭時裝周，彷彿吃了防腐劑地少女美貌令人驚艷，一點都不輸給23歲的韓國超模好友申賢智。

宋慧喬近日赴米蘭看秀，不忘趁空與好友申賢智相見歡，兩人還開心地留下合影，照片中喬妹一下子故意板起臉一下子又放送甜美微笑，閨蜜感情相當好。

不過最令網友訝異地，是宋慧喬彷彿吃了防腐劑般的凍齡美貌，竟一點也不輸小她15歲的申賢智，保養方法掀熱議，「喬妹這快40歲的狀態太讓人羡慕了，在女明星中也算保養的非常好了，如果說是醫美的作用的話，很多女明星都會做的吧，但她看起來還是挺自然。怎麼做到的？很好奇了」、「很好奇沒生孩子這個是不是有利因素」、「大部分時間單身有關係吧，即使是外人看來幸福的婚姻，也是一種複雜的人際關係。可能我悲觀吧，總覺得婚姻還是磨人」。

(中時電子報)