全台灣昨天一連發生9起海龜死亡事件，一隻隻皮開肉綻地慘死在沙灘上，場面令人鼻酸。海巡署長陳國恩說，這麼多隻海龜在如此短的時間內密集死亡，我們覺得案情並不單純。

海巡署長陳國恩今天在臉書粉絲團PO文指出，在北海岸發現的7隻死亡海龜，經國立海洋大學解剖，發現其中有1隻成龜、6隻青少龜。學者研判：成龜可能是「被漁網纏絞」拖到深海，因壓力差太大導致肺臟血管破裂致死；而其他青少龜，可能是卡在漁網中死亡。

海龜應該是悠游在大海，而不是曝屍沙灘。（本報系資料照片）

而過了一夜，今天又有2隻被發現陳屍沙灘，海巡署說，每逢氣溫驟變，海龜因體能不佳，而容易凍昏，導致反應力變差，被漁網纏住或是船槳打到的機率大增；每年12月到隔年3月的冷冬，更是海龜最容易出事的季節。

陳國恩在文末感嘆說，看著一件件海洋生物死去的悲劇，都提醒著我們：人類對大自然的破壞日漸嚴重，你我都可以做得更多，牠們也想好好活下去。

(中時電子報)