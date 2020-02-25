大陸交通運輸部表示，道路運輸和城市公共交通正在有序恢復，截至24日，27個省份已經恢復省際省內客運班線或包車。

從路網運行看，目前大陸公路車流量明顯回升。本月第三周(2月16日至22日)，高速公路的客、貨車流量分別達到6344萬輛和2225萬輛，環比上周分別增長95.4％和136％。普通國省道客、貨車的斷面流量環比上周分別增長37.2％和27.7％，增長仍在延續。

從道路客運看，截至2月24日，27個省份恢復了省際省內的客運班線或者包車，特別是浙江、福建等26個省份在確保疫情防控到位的前提下，扎實有序做好農民工返崗包車的運輸組織工作，春節以來累計運送農民工達到47.7萬人次左右。

從城市公共交通看，截至2月24日，115個地級市、158個縣級市恢復了地面公交，505個城市持續提供地面公交服務，占全部城市數的71.3％。35個城市的軌道交通正常運營，在做好疫情防控的前提下，正在盡可能滿足居民出行需求。

(旺報 )