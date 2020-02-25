成立五年以來，第一家Amazon Go Grocery商店將於星期二在西雅圖開業。這一次除了無人商店規格外，規模也將擴展到大型超市。

這是亞馬遜的第一家大型、無收銀員的超市，先前其Amazon Go商店（比較像是便利超商）中發展出來無人商店經驗與技術，將充分應用在此。將近300坪的空間，容納約5,000種物品，包括新鮮農產品，肉類和酒精。

但亞馬遜曾收購以有機產品聞名「全食食品」超市，該公司的實體零售部門副總裁卡梅倫·簡斯（Cameron Janes）說：「我們並不是要成為全食食品。」「我們沒有試圖取代它們。」

亞馬遜正在進一步打入價值8000億美元的美國食品雜貨行業，追上沃爾瑪、克羅格、7-11和Instacart(美國科技公司，在美國和加拿大提供當日雜貨配送和取貨服務)等公司。

簡斯說：「您在這家商店有很大的進步。」 他說：「我們才剛剛開始。」但他拒絕評論亞馬遜可能開設多少家這樣的店。

這家店的空間仍然小於典型的美國雜貨店（約1100坪）。簡斯說，Amazon Go Grocery的目的是存放購物者的廚櫃，並幫助他們享用晚餐，而Amazon Go商店的目的是在早餐和午餐時間為人潮往來的商業區提供服務。他稱亞馬遜Go Grocery為「鄰里市場」。

分析師表示，由於亞馬遜花了時間來加快自己的無收銀員技術的發展，因此競爭對手有更多的時間來模仿它。例如，兩家科技初創公司AiFi和Grabango 正在為與亞馬遜競爭的大型零售商開發自動系統。

本月初，在北美擁有11,000多家便利店的7-11在其位於德克薩斯州歐文的公司總部附近開設了20坪的無收銀店。該公司表示，該空間是一項試點測試，僅向員工開放。

沃爾瑪的批發部門還一直在達拉斯一家名為Sam’s Club Now 的商店中測試無收銀技術。

(中時電子報)