馬來西亞國家皇宮總管大臣阿末法迪爾25日表示，大馬國家元首阿卜杜拉今明兩天會在皇宮接見222名國會議員，明天就能確定誰獲得最多支持出任下屆總理。大馬政壇權鬥加劇，馬哈地總理24日請辭，獲國家元首委任為看守總理。

新加坡聯合早報網引據《星洲日報》報導說，阿末法迪爾在皇宮舉行的彙報會上說，國家元首阿卜杜拉在下午2時30分開始接見國會議員。他並形容，國家元首召見國會議員面談支持誰出任總理，是馬來西亞史上第一次，而這也符合聯合憲法42和43（2a)條文。

馬來西亞執政的「希望聯盟」（希盟）原由「人民公正黨」、「民主行動黨」、「土著團結黨」和「國家誠信黨」組成，在2018年5月大選中獲勝上台執政。24日，馬哈地所屬的土著團結黨宣布退出希盟。這一出人意料的變化意味著，希盟失去在國會下議院的多數地位。

據新加坡聯合早報網報導，馬哈地25日在總理辦公室陸續接見各政黨領袖，其中包括土著團結黨主席慕尤丁，以及公正黨主席安華、顧問旺阿茲莎和副主席努魯依莎。被公正黨開除黨籍並率領10名議員「出走」的阿茲敏也現身總理辦公室。在野黨「馬來民族統一機構」（巫統）方面，黨主席阿末扎希和森布隆區議員希山幕丁親自拜會馬哈地。

希盟崩盤後，黨主席理事會24日晚開會。民主行動黨秘書長林冠英指控說，公正黨前署理主席阿茲敏等人背信棄義，透露有希盟領袖及議員企圖尋求由巫統、伊斯蘭黨、土著團結黨等政黨組新執政聯盟，與安華切割以鞏固權力。

林冠英又指，馬哈地是因為拒絕與巫統合作而請辭，稱對方前年大選才成功拉倒巫統，現時怎能與該黨合作。前副總理安華24日與馬哈地會面後，也稱馬哈地之名被利用，並未參與推翻希盟的計劃。

馬哈地曾承諾要讓安華接班。先前外界則傳言，部分希盟成員試圖推動確定馬哈地卸任總理，並由安華接任的日期。但隨著馬哈地請辭，安華接班出現變數。

據分析，未來大馬政局可能發展包括，希盟拉攏其他黨派的議員支持，協助馬哈地重新就任總理。而若馬哈地離任總理一職，政局則可能演變成安華、隸屬土著團結黨的內政部長慕尤丁及原屬公正黨的阿茲敏之間互相競爭。

倘沒有任何黨派在國會取得過半數優勢，即在222席中取得最少112席，國家元首就可能宣布解散國會、提早大選。

(中時 )