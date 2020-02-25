港府25日公布數據，香港1月出口大跌22.7％，創近11年來最低並遠遜預期。進口下跌16.4％，連跌14個月，亦遠遜預期。

香港政府統計處公布，1月份商品整體出口貨值2,694億港元，年跌22.7％，跌幅大過市場預期的3.7％；商品進口貨值3,000億港元，年跌16.4％，跌幅亦大過市場預期的2.5％。1月份有形貿易逆差306億元，相等於商品進口貨值的10.2％。

政府發言人表示，1月出口顯著下跌，部分原因是農曆新年今年在1月底，去年則在2月初，對數據造成扭曲。因此，待取得2月份的貿易數字後與一月份的數字合併分析，將能更清楚反映實際情況，特別是區內新型冠狀病毒疫情對外貿表現的打擊。

展望未來，政府發言人稱，儘管中美貿易摩擦最近有所降溫，但全球經濟復甦仍然脆弱，並充滿不確定性。尤須關注的是新型冠狀病毒疫情的威脅會對區內的生產和貿易活動造成重大干擾。香港的商品出口在未來幾個月將面對十分嚴峻的外圍貿易環境。政府會繼續密切留意有關情況。

1月份，輸往亞洲的整體出口貨值年跌21％。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值都下跌，尤其是日本下跌28.2％、馬來西亞跌23.6％、中國跌21.4％、台灣跌21.3％、泰國跌19.8％、越南跌19.7％和新加坡跌18.8％。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值也下跌，尤其是英國跌37.4％、美國跌33％、德國跌19.4％。

(工商 )