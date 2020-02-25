金門街景十分蕭條，商家憂心都可以「跑馬」了。（李金生攝）

楊鎮浯縣長說明，縣府規畫發行「振興券」刺激消費，帶動地方經濟復甦。（李金生攝）

因應新冠肺炎疫情，金門縣府將投入10億元，以「疫情中-紓困救急」、「疫情後-刺激消費」及「續行推動-產業輔導升級」等3大階段性方案，帶動地方經濟復甦。其中，以全縣14萬設籍人口為發放對象，占約3.5億元的「振興券」，在「買一送一」的加乘設計下，預估可帶來至少7億元以上的消費產能。

縣長楊鎮浯說明，縣府在目前防疫第一的情況下，已同步規畫紓困救急方案外，也將在疫情結束後，陸續推出多項刺激消費方案，包括「金門地區專用」以14萬設籍人口為發放對象，具消費加乘效果的「買一送一振興券」，金額規畫在2000元-2500元之間。

楊鎮浯指出，民眾花錢購買縣府發行的「振興券」，縣府再搭配贈送同樣金額的票券，等於花2000元即可買到4000元的東西，初估公務預算最高支出3.5億元，可帶動至少7億元以上的消費產能。至於振興券可以消費的商家範圍，目前規畫納入地區傳統及中小型商家。

縣府另將配合中央政策推出「觀光消費券」，除爭取離島地區加碼補助外，也將投入相關資源配合，刺激旅客至金門遊玩消費，同時除年度節慶活動外，也研擬觀光、體育及藝文等大型活動，藉以帶動旅客來金門觀光消費。

縣府還規畫擴大推動來金旅遊住宿補助、國外包機獎助、跳島旅遊計畫及各式刺激國旅方案，結合大型行銷活動及業界優惠方案，共同招攬旅客登島旅遊。

同時，縣府也將延續推動產業輔導升級方案，加強改善產業體質、輔導產業轉型優化，以及針對5鄉鎮觀光景點研擬爭取中央補助，打造更具多元內涵的觀光帶，以新亮點提供不一樣的旅遊體驗。

(中時 )