南韓新冠肺炎疫情不斷擴散，南韓總統文在寅將預警級別提升至最高的「嚴重」。距離南韓最近的山東省，威海、青島、煙台等地政府今天（2月25日）都公布最嚴格的防疫措施。

距南韓直航僅534 公里的威海市，透過公眾號「威海發布」宣布，即日起對於從日本、南韓等國家來威海的入境人員，包括外籍人員和中方人員，全部統一接到賓館免費集中居住，隔離14天後才能自由活動。在機場、港口、車站以及進出威海的交通卡口，也要嚴格落實來威人員體溫檢測、登記等措施，發現發熱人員一律由疾控人員送專門的發熱門診進行專業處置。

另外，針對2月10日至今已從日、韓入境的人員，全部進行電話隨訪，了解每個人的身體狀況，對發熱人員和密切接觸者迅速進行專業處置。

煙臺部署防控境外疫情輸入工作

煙台市更為嚴格，除了針對入境人員的檢疫、隔離外，對貨物、行李等也要求進行嚴格規範的消毒、殺菌檢疫。

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(旺報 )