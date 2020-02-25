大陸外交部發言人趙立堅再度於《華爾街日報》種族歧視標題對美火力全開，在25日例行記者會上，有外媒提及：北京驅逐3名《華爾街日報》記者後，美國可能採取對等報復措施，大陸是否希望美方不要採取此種措施？趙立堅連續以4個尖銳的問題反問美國：美國媒體公然發表種族歧視言論會面臨何種懲罰？美方區別對待媒體的方式是否就是言論自由？美國官員是否忘了白宮如何對待CNN這樣的美國媒體？近兩年美國拒絕或拖延多少中國大陸記者赴美工作簽證？

趙立堅的言辭與其首場發言人記者會的表現比較起來，辛辣程度不只沒有減弱，反而在《華爾街日報》的種族歧視標題的議題上加強攻擊火力。他表示，「東亞病夫」這個詞與中國一段特定歷史相連，極具侮辱性，該報公然選用帶有種族歧視色彩的標題，挑戰了中方的尊嚴底線，傷害了中國人民的感情，中國人民對此感到極大的憤慨。

趙立堅說，美方有些官員應該認真讀一下《華爾街日報》53名在華員工的聯名郵件。他們在郵件中說，這並非編輯獨立性的問題，也不是新聞報導和評論之間劃分的問題，這是一個錯誤的標題，它深深冒犯了包括中國人在內的許多人。任何有良知有道德的人都應該對這種不當錯誤言行予以反對和抵制，而不是黑白不分，甚至還要考慮為一家拒不認錯拒不道歉的媒體撐腰打氣。

趙立堅接著說，美方有些官員言必稱「言論和新聞自由」。我想問一問，如果一家媒體在美國公然發表種族歧視言論，它會面臨怎樣的懲罰？美國官方採取“順我者存逆我者亡”的態度區別對待媒體記者的做法，國際社會對此有目共睹，這也是美方所謂的言論自由嗎？美方的有關官員難道忘了白宮是如何對待CNN等媒體了嗎？美方官員應該解釋一下，近兩年來，美方無理拒簽或以多種理由拖延多少中方媒體赴美記者的簽證？

趙立堅指出，中方一直歡迎外國媒體全面客觀報導中國，也一直按照國際慣例，依法依規為各國記者在華採訪報導提供支援和便利。同時，我們堅決反對打著言論自由的旗號惡意抹黑中國，侵犯中方尊嚴的行為。外國常駐新聞機構和外國記者必須遵守中國法律法規和規章，遵守新聞職業道德，這在任何國家都一樣。我們敦促美方摘下意識形態的有色眼鏡，停止對中國的無端指責，多做有利於中美互信與合作的事。

(中時電子報)