臺灣企銀進入AI智能世代，AI智能客服「智能小財神」報到，加入客服團隊提供客戶24小時服務。

臺企銀主管指出，即日起民眾只需透過臺企銀官方網站、網路銀行、行動銀行APP、網路ATM、金融百貨（Hi Bank）等網頁，不分地點或時間，隨時都可經由「智能小財神」專業的客戶服務，即時獲得問題解答，包括：信用卡、信託、財富管理、數位金融、存款、外匯、個金、企金等一般常見銀行知識諮詢，讓客戶可以用更彈性、更自主的提問方式詢問銀行服務。

臺企銀主管表示，智能客服「智能小財神」與銀行後台客服系統互相合作，以提供更即時、正確的銀行資訊，「智能小財神」為第一線面對客戶，運用AI人工智慧技術，理解客戶提問的語意，透過自動智能應答，準確回覆答案，以提供客戶更便利體驗及服務。

若智能客服無法回答時，可以直接在訪客留言版留言，或者是轉接到24小時客服中心，由客服人員提供服務。透過AI智能客服與真人客服協同合作，將有效提升客服效率。

臺企銀主管表示，近年來行動通訊裝置快速普及，帶動即時通訊平台的蓬勃發展，即時通訊軟體以文字、聲音方式，逐漸取代傳統電話撥打，並成為民眾每天使用不可或缺的溝通方式，臺企銀導入智能客服系統，可因應網路世代數位通路服務方式的需求，也能提高客戶服務水準與效率。

(工商 )