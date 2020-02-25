曾準確預測2008年金融海嘯、紐約大學史登商學院經濟學教授「末日博士」羅比尼（Nouriel Roubini）再度發出警告，指出除了新冠肺炎疫情，目前壟罩全球經濟還有4隻以上的「白天鵝」，恐帶來金融海嘯以來最大挑戰。

不同於各界將新冠肺炎疫情視為「黑天鵝」，為形容發生機率極低、易被忽略的事件，羅比尼認為，所有事件都有跡可循的經濟風險，這些被稱為黑天鵝的事件其實本質就是「白天鵝」。羅比尼表示，包括新冠肺炎疫情、美國總統大選、陸美貿易戰緊張局勢重燃、氣候變遷以及可能出現的網路戰爭等議題。

羅比尼指出，這個名單雖然不盡詳細，但他能合理預測投資人對於2020年的看法，與此同時，金融市場仍然視風險而不見，堅信主要經濟體與全球市場仍迎來平靜的一年。羅比尼表示，這些挑戰都還僅限在視線範圍，這與以《黑天鵝效應》一書聞名於世的作家Nassim Taleb看法形成對比。

大多數分析師擔憂常規經濟運作與政策風險之外，今年還會面對更多白天鵝，這可能引發自2008年金融海嘯以來最嚴重經濟、國際地緣政治危機。市場預期，新冠肺炎疫情持續延燒，導致大陸經濟成長出現不確定性，美國甚至是全球股市恐怕會在疫情惡化消息再度爆發後，進一步下挫。

受到疫情衝擊，美股到瓊指數24日終場重摔1031.61點或-3.56%，創下2年來最大單日跌點紀錄，也寫下史上美股第三高單日跌點紀錄。

(中時電子報)