韓國新冠肺炎確診數迅速攀升！台灣已將韓國旅遊疫情建議提升至第3級警告，交通部觀光局今(25日)表示，目前在韓國的旅行團體計約19團，旅客304人。據旅行社表示，將趕在2月27日零時前返台。

中央流行疫情指揮中心24日時提升韓國旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾避免至當地所有非必要旅遊一事，自27日凌晨零時自南韓入境，須居家檢疫14天。

交通部觀光局今天通報指出，經詢問雄獅、康福、東南、五福、易飛網國際、大都會、寶馬、東森、聯翔國際、山富國際、鳳凰國際、喜鴻、長汎、百威等大型旅行社，截至今天下午5點，仍在韓國的旅行團體約19團、旅客304人，上述旅行社將趕在2月27日零時前返台。

觀光局已於今日發布旅客赴韓國之參團（包含由韓國轉機前往其他地區旅遊）解約退費原則，應依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點（國外旅遊定型化契約第14條）規定辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

(中時電子報)