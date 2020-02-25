許富翔執導、趙薇監製，張哲瀚、章若楠、陳昊藍、王以綸領銜主演的網劇《誰都渴望遇見你》已於愛奇藝台灣站獨家播出，每周日至周二晚間8點更新2集。

該劇自開播以來，劇情進展迅速，張哲瀚飾演的男主角張泯經歷了法國繼承酒莊遺產之爭、患有先天頭痛病、被家族逼婚聯姻、上一輩恩怨等沒有主角光環眷顧的劇情，被網友戲稱「最慘男主」。

這齣撒糖劇有不少「高甜」劇情，例如王以綸飾演的治癒系暖男陶倫，氣質顏值、迷人酒窩與甜度爆表的演支引熱議，他與羅溪（章若楠飾）是孤兒院長大的青梅竹馬，陶倫為羅溪放棄出國留學，準備「流星雨」安慰心情不好的羅溪，都讓女粉絲們心嚮往之，尤其陶倫主動表白還上演浪漫的額頭吻，瞬間擄獲眾多少女心，大喊：「甜到酥軟」、「想當你女朋友」。

《誰都渴望遇見你》故事講述深受原生家庭影響的高冷霸氣總裁張泯（張哲瀚飾），與能和植物對話的氧氣治癒少女羅溪朝夕相處，好感逐漸升級，此時，陶倫向羅溪告白，讓她左右為難。雙帥搶女友，劇情發展令人期待。

(旺報 )