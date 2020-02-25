中華電信搶第一家，25日正式向NCC繳交5G頻譜標金、事業計畫書以及資通安全維護計畫，希望7月東京奧運之前開台商轉。

NCC於上周五發出5G標金繳交通知書，中華電信這次以456.75億元標下3.5GHz主流頻段90MHz頻寬，6.18億元標下28GHz頻段600MHz頻寬，再以20.8億元標下3.5GHz主流頻段「黃金魚肚」，合計25日共繳交了483.73億元的標金，一次繳清。

NCC證實，中華電信已於25日繳交5G頻譜標金、事業計畫書以及資通安全維護計畫，希望一個月內可以審核完畢。

中華電信執行副總經理林國豐指出，事業計畫書以及資通安全維護計畫審核通過後，還需提送建設計畫書，包括使用哪些品牌的基地台設備、基地台建設地點等，經NCC審核通過後，才能開始申請設備進口，著手建設5G網路。

中華電信已正式向諾基亞及愛立信下訂5G設備，其中，諾基亞拿到35.30億元、愛立信38.55億元，合計共73.85億元，成為5G競標拍板定案21日拍板定案之後，首張釋出的5G訂單正式釋出。

市場推估中華電信最快4月下旬開始著手5G網路建設，希望7月開台，由於時程緊迫，中華電信5G建設幾乎是跟時間在賽跑，NCC強調，儘快審驗相關計畫書，配合電信業者建設速度。

(工商 )