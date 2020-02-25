英國最大零售業者樂購（Tesco）近日已經將中國合資事業的20％股權賣給合資夥伴華潤集團旗下公司，由此獲得3.57億美元資金，並完全退出中國。

樂購在2014年與華潤集團合資設立Gain Land，從那時開始逐步退出中國。

樂購25日表示，賣出這部份股權將可使公司進一步簡化業務，並專注於核心業務的運營。樂購稱售股收入將用於一般公司用途。

(工商 )