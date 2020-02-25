英國樂購賣陸合資事業股權 退出中國 20:012020/02/25 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國最大零售業者樂購（Tesco）近日已經將中國合資事業的20％股權賣給合資夥伴華潤集團旗下公司，由此獲得3.57億美元資金，並完全退出中國。 樂購在2014年與華潤集團合資設立Gain Land，從那時開始逐步退出中國。 樂購25日表示，賣出這部份股權將可使公司進一步簡化業務，並專注於核心業務的運營。樂購稱售股收入將用於一般公司用途。 (工商 ) #樂購 #中國 #合資 #股權 #事業 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－疫情估4月和緩 逢低布局A股 04:102020/02/21 全球財經 首家兩岸合資證券公司獲批 統一證拔頭籌 21:122020/02/21 財經 疫情打亂中國供應鏈 美蒜批發年初暴衝6成 22:122020/02/21 財經 兩岸合資證券公司 統一證券首家獲批 04:092020/02/22 財經要聞 外匯探搜－疫情攪亂陸經濟 人民幣成維穩風向球 04:102020/02/22 產業特刊 一位陸生的台灣大選觀察（一） 04:092020/02/23 兩岸藝文 西方的失勢 04:102020/02/23 時論廣場 《金融股》統一證奪頭香，兩岸首家合資證券公司准設 08:012020/02/24 財經 陸車市下滑 賓士母公司傳裁大陸員工 11:302020/02/25 財經 新冠肺炎疫情「黑天鵝」重創全球六大經濟領域 13:152020/02/25 兩岸 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 蔚來錢荒有解 美股盤前漲30％ - 財經 美股狂崩千點！驚揭2大恐怖兇手 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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