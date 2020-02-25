壽險業淨值能否成功站上2兆元的歷史新高，就看這幾天台股表現。金管會25日公告，1月壽險業稅前獲利233億元，較去年同期大幅成長406.5％，主要是台股實現資本利得、債券評價利益浮現，同時1月底壽險業淨值也水漲船高達1兆9,866億元，再創歷史新高，若2月底台股維持現有水準，壽險業淨值可望站上2兆元大關。

今年元月台股其實大回檔，跌幅近4.19％，但壽險公司有些是趁機減少台股部位，實現資本利得，有些公司則是逢低加碼，月底壽險持有台股市值共1兆5,195億元，只比去年底減少211億元，應多是市價減少的部分。

元月新台幣貶值0.48％，若壽險業海外投資完全不避險，則當月可出現501億元的匯兌利益，但因為花了152億元進行衍生性契約避險，當月出現599億元的避險契約評價損失，再收回28億元外匯準備金後，今年1月壽險業的匯兌成本是222億元，比去年同期還少了4億元，算是「不錯的開始」。

不過，元月亞幣亦貶值，一籃子避險未盡理想，不少壽險公司都收回外匯準備金，到1月底壽險業外匯準備金餘額降至518億元，創16個月來新低，若2月再收回，則有些公司可能就觸及警戒水位，無法再動用。但2月新台幣大貶，壽險業出現匯兌利益的機率較高。

(工商 )