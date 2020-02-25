國際公司首度出手收購台灣行銷服務業！日本第二大廣告行銷集團博報堂今（25）日宣布，擬公開收購台灣首家廣告行銷上市公司格威傳媒（8497），據台北博報堂申報資訊，將以現金收購26,859,535股，約占格威73.5％股權，公開收購對價為每股現金69元，收購金額約18.53億元。

格威為達勝KHL投資公司擁有的文創媒體集團。格威聯廣傳媒公司董事會於今日傍晚收到台灣博報堂集團收購格威發行在外流通股權的相關書件，依據書件內容，台灣博報堂集團計畫透過公開收購，成為格威公司單一最大股東。董事會將委請專家、依照法令就收購條件進行查證和審議，並於3月11日前做出回應。

博報堂總部位於日本東京，具有百年以上歷史，世界排名第六、日本排名第二的綜合廣告代理商，目前在全球20個國家有超過150個據點。

日本博報堂集團的收購行動證明了格威集團的實力雄厚，不只受到客戶青睞，連國際同業也給予肯定。目前格威集團旗下有聯廣等22家子公司，分為媒體與數位、廣告、公關、會展與特展等4大事業中心，居本土廣告媒體、公關會展市場龍頭。

(工商 )