「國民媽媽」林美秀主持民視全新生活節目《這事有影嘸》，25日首次進棚錄影既開心又期待，正義感外加「熱心過人」的她誓言要為世界主持正義，打破網路以及各種錯誤謠言，教導觀眾正確新知，也為因新冠肺炎疫情拉警報的緊張社會氛圍，注入一股正面能量。

林美秀不忘搞笑提及錄影是「四機作業」猶如「四台水上摩托車」對著她，還有高規格量身打造的布景，讓她踏進攝影棚心情超HIGH，一點都看不出自己其實很緊張。但能就自身經驗破除網路以及各種錯誤謠言，教導觀眾正確新知，林美秀說：「就像是生活上小常識，花青素、葉綠素我們都知道，但玉米黃素到底是什麼，你們知道嗎？怎麼吃？老人家能不能吃？」

林美秀開心與禮物合照。（民視提供）

首集大來賓曾沛慈與洪詩也贈上小禮物，鮮少上談話節目的曾沛慈，這次為了林美秀來錄影，並獻上林美秀最愛的小飛象娃娃、發糕與親手寫的小卡片，象徵節目「新氣象收視大發」，可愛的曾沛慈還希望節目一播出就「轟動武林、驚動萬教」，用深厚的正能量擊敗網路謠言。洪詩也獻上花束，代表自己滿滿的心意。

(中時 )