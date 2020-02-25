大甲媽祖遶境是否暫停引發爭議， 民進黨主席卓榮泰今天表示，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」，是上蒼賜予世間的勇氣與智慧，我們應順天恤民！

卓榮泰在臉書表示，有信仰就有力量！因為我們有信仰，相信萬物之神絕對會眷顧蒼生，眾神一定會護台灣！

他說，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」。信仰是畢生的志業，不是ㄧ時的堅持，「盼全民喜樂承擔，天佑台灣！」

卓榮泰在文末也標註「全民防疫滴水不漏」「政府盡責民間努力」「安全第一守住台灣」，並表示感謝第一線防疫人員不要再增加任何風險。

(中時 )