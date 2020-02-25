媽祖遶境暫停？卓榮泰：疫情尚在 暫停絕非不敬 20:182020/02/25 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大甲媽祖遶境是否暫停引發爭議， 民進黨主席卓榮泰今天表示，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」，是上蒼賜予世間的勇氣與智慧，我們應順天恤民！ 卓榮泰在臉書表示，有信仰就有力量！因為我們有信仰，相信萬物之神絕對會眷顧蒼生，眾神一定會護台灣！ 他說，疫情尚在，「暫停遶境，絕非不敬」。信仰是畢生的志業，不是ㄧ時的堅持，「盼全民喜樂承擔，天佑台灣！」 卓榮泰在文末也標註「全民防疫滴水不漏」「政府盡責民間努力」「安全第一守住台灣」，並表示感謝第一線防疫人員不要再增加任何風險。 (中時 ) #卓榮泰 #媽祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 先辦祈福法會 彰縣媽祖挑3月1日 04:102020/02/21 地方新聞 卓榮泰批吳斯懷：全民在防疫只有你在搞政治外遇 15:092020/02/21 政治 白沙屯媽祖限量版安撫奶嘴 3／22在通霄免費結緣 15:192020/02/22 生活 白沙屯媽祖奶嘴 嬰兒吸吸保平安 04:102020/02/23 地方新聞 大甲媽遶境照辦太恐怖 台大名醫求媽祖顯靈 10:512020/02/24 生活 大甲媽遶境 林茂賢：不應將防疫責任推給神明 15:372020/02/24 生活 大甲媽今年會起駕嗎？盧秀燕：配合中央 12:492020/02/25 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 媽祖繞境該不該辦？ 萬人共食憂疫情風險 14:092020/02/25 政治 3月瘋媽祖！蔡其昌向大甲媽請假 擇期祝壽 15:312020/02/25 生活 大甲媽祖遶境引群聚感染疑慮 蘇揆回應了 17:162020/02/25 生活 政治熱門新聞 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 為何要罷韓？網揭尹立驚天算計 怒批：什麼咖 - 政治 兩件事成台灣轉機？夏春湧：一齣好戲提前開始！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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