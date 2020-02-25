大甲媽遶境活動是否應取消鬧得沸沸揚揚，鎮瀾宮正副董事長顏清標及鄭銘坤明天上午9點在廟裡統一回應。（陳淑娥攝）

新冠肺炎疫情延燒，大甲媽遶境活動是否應取消、暫停或延期，鬧得沸沸揚揚，鎮瀾宮董事長顏清標及副董鄭銘坤25日始終未對外說明，本報記者今天致電均無法聯絡上兩人；廟方晚間6時許表示，顏、鄭兩人明天上午9點將現身統一回應。

大甲媽每年9天8夜的遶境進香活動，吸引大批信徒追隨媽祖南下到新港奉天宮，因目前正值疫情期間，立法院副院長蔡其昌25日也表示「今年，特別誠心向媽祖婆請個假！」

由於坊間停辦聲浪四起，顏清標及鄭銘坤一整天均未對外說明，廟方說，兩人今、明因展開宮廟拜訪行程沒空受訪，但晚間6時許即表示，顏董及鄭副董將於明天上午9點，統一在廟裡回應。

鎮瀾宮董事也是市議員王朝坤透露，董監事近日兵分三路拜訪遶境途經友宮，每組拜訪約50至70間廟宇協商因應對策，目前為止仍朝續辦方向規劃；蔡總統已簽署《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》並公布實施，可依疫情需求決定媽祖遶境是否延期或停辦，若中央流行疫情指揮中心宣布停辦大型集會活動，廟方會配合政府防疫政策。

(旺報 )