券商合併又一樁！金管會證期局25日宣布，核准國票證券申請受讓大鼎證券經紀業務，雙方合併後，國票證券經紀業務市占率將從原先的2.1％，提升至2.162％，這也是金管會力促整併以來的第五樁合併案。

金管會證期局官員表示，國票證券為提升受託買賣有價證券業務規模，經國票證券董事會及大鼎證券股東會決議通過，由國票證券受讓大鼎證券經紀業務，並移轉併入國票證券安和分公司，受讓後國票證券的營業據點維持不變。

國內專營券商規模太小、不符合規模經濟，金管會在三年前就開始推動整併。證期局指出，國內專營券商家數從過去的74家下降至目前的69家（截至109年2月25日），其中，43家成交金額市占不到1％（截至109年1月底）。

金管會指出，近三年來券商陸續整併（包括營業讓予、合併案）包括：107年有3件、108年1件、109年至今1件。對券商來說，據點數並不是合併的最大考量，因為現在的客戶多已採電子下單，據點不再是競爭優勢反而是營運的負擔，但合併可以取得客戶數，且增加規模與競爭力。

近三年的合併案包括：豐農證券受讓豐德證券、元富證券受讓萬通證券、犇亞證券受讓鑫豐證券經紀業務及資產設備，光和證券受讓信富證券經紀業務及營業設備。

為擴大證券商營業規模及提升競爭力，金管會持續積極鼓勵證券商整併，以強化證券商經營體質，並持續研議對於合併後財務體質健全的證券商，給予更大業務經營彈性。

(工商 )