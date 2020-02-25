立法院三讀通過新冠肺炎特別條例後，總統蔡英文在4小時內就簽署法案，以利行政院儘速依法推動600億元特別預算案。預計行政院會在27日院會中通過特別預算案，院長蘇貞昌3月3日赴立法院備詢特別預算案，經過兩天委員會審查後，最快在3月13日三讀通過特別預算案。

本次特別在總統府大禮堂中公開簽署儀式，邀請副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、民進黨立院總召柯建銘等官員參與見證。

蔡英文特別將簽署法案用筆，致贈給中央疫情指揮中心指揮官陳時中，並且以拱手取代握手，帶頭做疫情防治工作。

蔡英文感謝朝野政黨合作，在最短時間內通過了《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，展現台灣民主的效率。她指出，根據特別條例，未來不論是防疫物資及生產設備的徵用、調用，或是針對物資囤積及哄抬，或是違反隔離措施，散播關於疫情的不實訊息，都有清楚的規定和處罰。

另外，關於隔離檢疫措施的進行，居家隔離的民眾以及照顧隔離者的家屬，如果收入有受到影響，都可以申請防疫補助。此外，也會採取租稅鼓勵的方式，來獎勵雇主給付薪資給暫時隔離的員工針對受到疫情衝擊的產業，政府也會訂定紓困和振興的措施，對於員工的需求，也會提供必要的協助。

蔡英文，透過防疫特別條例的立法，從行政院到立法院，從執政黨到在野黨，我們都有一個共同的目標，那就是盡力防堵疫情，超前部署，務必要確保國人的健康跟安全，也要確保產業經濟的穩健。

她也呼籲，這部特別條例的600億元特別預算，會再送到立法院審議，希望朝野各方可以再度攜手，盡速審議特別預算，提供防疫最有力的後盾。

(工商 )