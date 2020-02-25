郭婷筠近日推出第6張新專輯《愛•無你袂圓》，她年前錄華視節目《天才衝衝衝》，為專輯做宣傳，談到懷孕歷程，她坦言因罹患多囊性卵巢瘤，屬於不易受孕體質，所以在孕期5個月就全面停工，希望可以專心待產，而停工1年多的她為了兒子奶粉錢，開心宣布全面復工。

郭婷筠回想得知懷孕的當下，「我拿著驗孕棒覺得驚訝又喜悅，一度還以為自己看錯，覺得這件事情會不會是個烏龍，為了進一步確認，當下趕緊跑到婦產科檢查，直到醫生證實，我才有成功受孕的真實感。」她與老公交往5年，本來計畫2年後才結婚，加上她是不易受孕體質，兩人交往期間，甚至數度商討「無後」怎麼辦，後來決定如果沒有孩子就去領養，沒想到卻意外迎來好消息，所以加快速度在孕期先登記結婚。

升級新手媽媽的郭婷筠非常感謝「神隊友」老公幫忙。（時代創藝提供）

升級新手媽媽的郭婷筠非常感謝「神隊友」老公幫忙，在兒子剛出生的地獄期給予最大的支持及協助，現在8個多月的兒子已經能睡過夜。至於是否再生下一胎，她正面回應，「以前看到小孩會怕，現在更想再生一個，讓兒子有伴。」

(中時 )