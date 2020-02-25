恐怖片《隱形人》由金球獎、艾美獎視后伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）領銜主演，她表示該片是她從影以來最有挑戰性的角色，「我花了一點時間才了解導演的想法，了解這部電影有多麼現代、多麼切合時宜。」並說到：「我喜歡導演顛覆《隱形人》概念的方式，看了這樣的劇本你會心想：『真希望我早想到』，這是個很棒的寓言故事，完全呼應了我們時代，以及身處現代社會的女性角色。」

此外，伊莉莎白摩斯還經常一人獨撐整個場景，跟一個看不見的人對戲，她說：「電影裡有一大段都沒其他角色，我會問雷說：『你覺得他在哪裡？』根據不同場景，我的角色有時知道隱形人在哪裡，有時不知道，更有些時候，我不知道艾卓安就在那裡，而某些時候，我會感覺有東西存在，或聽到聲音什麼的，然後轉身確認。」

女主角伊莉莎白摩斯全片都得對著空氣歇斯底里、疑神疑鬼。（UIP提供）

她補充：「在某種程度上，片中角色西西莉亞確信艾卓安一直在房間裡，感覺好像我有某種第六感知道他在哪裡，但那裡卻什麼也沒有。我們會假設他在哪個位置，比如說他在這個角落或他從那個房間出來等等。我演戲演了30年，從來沒嘗試過這種不確定的狀態，不過呢，看到別人看不到的東西這能力也算是我的謀生之道，是我每天在做的工作。」

伊莉莎白摩斯在《隱形人》帶領觀眾進入恐怖的世界。（UIP提供）

透過《隱形人》也讓伊莉莎白摩斯重新省視了那些充滿暴力或虐待的感情關係。「有些感情不但存在生理上的虐待，更存在心理和精神上的虐待，我和雷覺得應該正視這類問題，」她表示。「這樣的關係非常折磨人，我希望這部電影能帶給有過這類經歷的人一點聲音和力量。身為現代女性，我們好像被賦予了什麼權力，我們是敢於發聲的世代，但有時我們會批判那些困在不當關係裡的人。」她總結到：「我想應該留給女性一點脆弱的空間，妳可以既堅強又害怕，妳可能捍衛女權卻無法發聲，記住及意識到這些是很重要的。」

伊莉莎白摩斯不管是疑神疑鬼的文戲，還是奮勇逃生的動作戲都拿捏恰到好處。（UIP提供）

編導雷沃納爾（Leigh Whannell）在伊莉莎白摩斯身上看到了他的女主角，她在《廣告狂人》裡的演出為該劇帶來殘酷的寫實感，當然目前在《使女的故事》裡所飾演的奧芙雷德一角也是如此。他說：「她是這部電影裡唯一的焦點，必須說服觀眾融入片中高度緊張的情境和另類的現實。」雷沃納爾表示：「如果這個角色說服不了觀眾，整部片就毀了，我相信她能夠詮釋那樣的失序與崩解，並賦予角色完整性。伊莉莎白嚴格監督整部片的真實感，如果她覺得某個場景不夠真實或有點虛假，她會提出抗議，我們因此合作無間。」該片27日在台上映。

(中時 )