「波波蓁」與張庭榮交往中。取自IG

「波波蓁」身材姣好。星浪娛樂提供

「波波蓁」被說和孫藝真相像。星浪娛樂提供

「波波蓁」身材姣好。星浪娛樂提供

原是美妝部落客的陳柏蓁（波波蓁），曾是「飛兒樂團」阿沁旗下練習生之一，培訓2年多之後以新人女團「Ciao俏女孩」出道。她因D罩杯好身材，加上喜歡舞蹈，常在綜藝節目性感熱舞，也曾到大陸參與古裝劇演出，今年年初在民視八點檔《多情城市》客串飾演王凱的女友。

「波波蓁」感情世界頗精采，較為人知的是曾和Gino交往，不過2人分手時不歡而散，3年前周刊也拍到她與賀軍翔、張勛傑等人在KTV夜唱。人夫賀軍翔當時還發聲明批周刊未經求證就報導，澄清當晚是好友林佑威的生日，正常朋友的聚會，卻也可以被惡意中傷。

沉寂一段時間，「波波蓁」近來在IG分享多張與一名外型陽光、綁著黑人頭、蓄鬍的男子到海島度假照片，男方體格不錯，隻手把穿著比基尼泳裝的「波波蓁」扛在肩上，2人也有穿情侶裝、十指緊扣甜蜜照，戴著墨鏡時，小倆口還會一起做出俏皮動作，放閃無極限。

據查該男子年約35歲，名叫張庭榮，暱稱「小豬」，他是張惠妹、庾澄慶、李榮浩、楊丞琳、A-Lin、蕭煌奇等天王天后的演唱會樂手。張庭榮自國中起接觸吉他，曾到大阪音樂學院進修，因糯米團前主唱馬念先的推薦，被庾澄慶找去擔任吉他手，自此成為許多音樂人合作的樂手。「波波蓁」今（25日）鬆口認愛，表示和張庭榮已交往近1年。

「波波蓁」近期剛結束戲劇拍攝，本身除了部落客工作外，也剛跟同公司的師兄董至成錄完綜藝節目，之前她上節目時曾被稱讚無辜的眼神跟豐滿身材神似藝人熊熊，最近則被說和韓劇《愛的迫降》孫藝真撞臉，網友還特別製作對比圖傳給她，讓她哭笑不得，她也覺得開心，因為像的都是美女。

(中時 )