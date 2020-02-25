亞洲開發銀行25日與九州通醫藥集團簽署貸款協定，向其提供1.3億元人民幣貸款，以幫助這家大陸企業採購和配送藥品等醫療物資，抗擊新冠肺炎疫情。

據新華社報導，該筆貸款將支持九州通保障基本藥物和防護服、手套、護目鏡、口罩、呼吸器等個人防護設備的持續供應。這也是亞開行私營部門首次為保障健康安全提供援助。

(旺報 )