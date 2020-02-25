亞開行1.3億人幣貸款 支持陸企採購配送抗疫物資 20:392020/02/25 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞洲開發銀行25日與九州通醫藥集團簽署貸款協定，向其提供1.3億元人民幣貸款，以幫助這家大陸企業採購和配送藥品等醫療物資，抗擊新冠肺炎疫情。 據新華社報導，該筆貸款將支持九州通保障基本藥物和防護服、手套、護目鏡、口罩、呼吸器等個人防護設備的持續供應。這也是亞開行私營部門首次為保障健康安全提供援助。 (旺報 ) #貸款 #物資 #九州 #保障 #採購 也許您會感興趣 推薦閱讀 不喊謝了！日疫情吃緊仍捐武漢物資 陸網友改回這三字 00:012020/02/21 國際 陸1月信貸社融創高 2月恐下滑 04:092020/02/21 焦點新聞 疫情擴大 桃竹市長全面備戰 04:102020/02/21 地方新聞 日九州首例感染途徑不明 福岡市內疑社區應染 10:462020/02/21 國際 開學在即校園防疫升級 校長教職員全忙翻 15:332020/02/21 生活 新上國小自主防疫有一套 充足物資開學沒煩惱 17:022020/02/21 生活 團圓除夕夜 但悲不見九州同 04:092020/02/22 兩岸藝文 台資金融機構抗疫 救急方案紛出 04:092020/02/23 焦點新聞 國泰人壽七彩盤 保障缺口一把抓 04:102020/02/25 生活新聞 新北防疫物資 公私校差很大 04:102020/02/25 地方新聞 財經熱門新聞 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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