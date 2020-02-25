美國總統川普25日繼續訪問印度行程，上午與夫人梅蘭妮亞到總統府出席歡迎儀式並檢閱儀仗隊。川普其後與總理莫迪進行閉門會面，二人會後發表聯合聲明，並簽署總值逾30億美元的軍售協議，內容包括印度向美國購入軍用直升機等；川普晚上出席印度政府準備的國宴。

川普伉儷早上乘專車到總統府，獲莫迪等人迎接並檢閱儀仗隊，現場響起禮炮。其後，川普與梅蘭妮亞出席紀念聖雄甘地的儀式，二人期間脫鞋以示尊重，並致送花圈致敬，並以植樹作結。

川普之後轉往印度國賓館與莫迪舉行雙邊會談，討論國防及安全等議題。莫迪指，美印持續增加的國防與安全合作是兩國戰略夥伴關係非常重要一環，雙方在超現代化國防設備及平台的合作，將鞏固印度的國防能力，又稱國防工業成為兩國供應鏈的一部分。川普則指，美印在貿易、戰機採購、能源等領域的磋商有進展，並指重點是建立公平及互惠的雙邊經貿關係。

(中時 )