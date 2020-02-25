劉真搶救至今邁入第19天，傳她因主動脈狹窄置換瓣膜手術入院台北榮總，沒想到手術一半停止心跳，中途裝上葉克膜搶救，但近日已撤下，將裝人工心臟，等待換心中。嚴立婷與劉真私交不錯，又是辛龍乾妹，在劉真出新書時，還站台當活動主持人，她25日表示，2019年底劉真還與自己有聯絡，當時對方想帶4歲女兒霓霓去沖繩旅遊，所以特地來詢問相關旅遊資訊。

談到劉真病況，嚴立婷情緒有些低落，「希望外界給劉真和辛龍空間，不去打擾他們，讓劉真可以好好靜養。」在她心中的劉真既善良，又愛漂亮，她真的希望對方可以早日恢復健康，「衷心祝福她！我們說好的，要再一起去做指甲！」據消息指出，病人長期插管會有併發症，因此通常在插管三周左右會評估後續，劉真插管近20天，怕引發合併症狀，目前北榮正在評估是否拔管讓她自主呼吸，如若無法可能得採取氣切方式。

而大牙與劉真常在節目中碰面，交情也不錯，聽聞劉真健康亮紅燈，她感性表示：「劉真老師加油！我們都一起在幫妳集氣，願早日康復！」

(中時 )