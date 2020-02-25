和泰汽車身為台灣汽車業龍頭，在跨足70周年新里程碑所定下的願景為think Amazing，以大膽追求、勇於嘗試以突破性新思維與作法，創造更多驚豔的成果。和泰期望傳承青年世代保有彈性、創新的思維，能夠勇於面對挑戰，關注社會議題，迎接未來快速變化的趨勢之能力素養，同時也為公司、集團未來招募優秀人才備局，因此自2019年起舉辦第一屆和泰公益夢想家活動，透過公益相關的競賽主題形塑年輕世代的品格，鼓勵青年學子以實際行動關注社會議題，為社會帶來正向影響。

2020年和泰攜手非營利組織（NGO）國際城市浪人育成協會舉辦第二屆和泰公益夢想家CSRxUSR公益提案實作競賽活動，指導單位為教育部青年發展署，結合產官學三方的資源，共同邀請全台高中職、大專院校（含碩博）學生跟和泰一起「think Amazing」，勇敢跨出舒適圈，去探索台灣發生的社會議題，實際提出公益解決方案，從每一步勇敢行動中，創造價值與改變。

2019年第一屆和泰公益夢想家活動召集超過300組學生提案報名，全台超過半數大專院校參與，上屆活動學生提出許多創新、弱勢關懷的公益計畫，例如偏鄉醫療服務隊、移工關懷、弱勢機構義剪等優秀提案，加上和泰提供的實作津貼補助，讓學生夢想中的公益行動得以實現，將愛擴散到台灣各個角落。

2020年第二屆和泰公益夢想家活動賽制更豐富多元，為鼓勵並協助學生在公益提案發揮創意性、可執行性、影響力，本屆新增許多訓練與輔導機制，透過與城市浪人合作的全台任務挑戰賽，學生以「現地現物」方式實地觀察發生在台灣各地不同的社會議題，並藉由設計思考工作坊的訓練提出解決方案，通過初賽提案之隊伍，和泰汽車將提供每隊上限15萬元的公益實作津貼，以及在學生實作階段中提供業師/NGO mentor專業輔導，擴大社會正向影響力。本屆賽制特別的地方在於引導學生去主動發現問題，並提供讓他們嘗試解決問題的機會，有助於培養學生獨立思考與解決問題的能力。

第二屆和泰公益夢想家活動競賽主題：社會關懷、環境保護、永續資源、地方創生，結合和泰長期投入的公益相關活動，例如一車一樹、捐贈國小導護裝備、和泰號捐血車捐贈等公益行動所對應的「全球永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），範圍包括不平等族群關懷、環境與生態保護行動、能源與物資之永續循環利用、以及在地文化保存與社區關懷等面向，期望結合企業資源與青年學子的熱情，創建CSRxUSR共榮共生的新合作模式，讓夢想化為可能，為社會帶來更多不一樣的改變。

第二屆和泰公益夢想家活動報名時間自即日起至3月22日，活動報名期間也將在全台舉辦五場校園活動說明會，3月9日前報名的同學還享有限定早鳥優惠。

(工商 )