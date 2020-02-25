中華eMOVING iE125擁有超越125cc燃油機車的動力操控表現，並結合在家充電與外出快速補充電力概念，自2019年一上市即獲得熱烈迴響，但在2020年中央、地方補助同步減碼的情況上，的確衝擊了民眾購車意願。為了讓最新科技能更加普及讓更多人體會到電動機車的騎乘感受，除政府補助外，eMOVING再加碼9,000元購車優惠，不僅讓整體購車補助優惠不縮水，更可多賺至少3,000元。以嘉義市為例，包含eMOVING加碼補助，採汰舊換新購車最高可獲3.2萬元補助，為同業中購車補助金額最大，車價低至4.18萬元起；在桃園、台南購車採汰舊換新，也有最高3.1萬元補助，補助金額為全台次高。

中華汽車指出，2020年以新購重型電動機車來說，補助縮水至少6,000元，加上各地方縣市補助辦法也未即時公告，的確讓電動機車2020年元月銷售急凍。而隨著2月各縣市政府補助金額陸續出爐，電動機車銷售市場逐漸回溫，相較於1月銷量倍增。

為解決電動機車車主的里程焦慮，2020年中華eMOVING將完成超過250座超級充電站，喝杯咖啡的時間就可補充50％電力（10分鐘可補充騎乘70～80公里所需電量），相信隨著充電站的普及，將有助於eMOVING電動機車的推廣。為了鼓勵車主多多利用「超級充電站」及推廣其普遍性，即日起至3月1日前，在特定匯豐汽車及順益汽車據點提供免費超級充電服務。

(工商 )