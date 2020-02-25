保險公司總部散落各地，金管會也要管了！金管會保險局25日預告「保險業設立遷移或裁撤分支機構管理辦法」修正草案，新增規定保險公司總部若有不敷使用者，可以設異地辦公場所，但必須在營業執照所載地址的同一地區、並以一處為限，預告60天公告上路後，保險公司六個月內要完成遷移整併。

保險局官員表示，此次會修該法主要是年久失修，加上納入金檢局的意見，修正共有六大重點。

一、配合國內分支機構分為三級管理，「分公司、通訊處與服務中心」三級，另外，為避免名稱混淆，將通訊處、展業處等其他分支機構文字修正為「通訊處」。

二、若有營業行為的分支機構遷移或裁撤恐影響員工權益，因此需將員工安置計畫納入申請應檢具文件。

三、增訂總公司、分公司所在地不敷使用，需要營業執照所找地址外找「異地辦公地點」，但以一處為限；另增訂異地辦公，有涉對外營業行為者，需先經主管機關核准，不涉對外營業則報備查，不得受理申報保險業務等。

四、增訂保險業得視需要設立電腦中心、教育訓練中心、電話客務中心或倉庫非供對外營業用場所，其設立遷移或裁撤僅需備查但不得受理申辦保險業務等辦理。

五、配合可增訂服務中心的設立、遷移與裁撤程序，得辦理之業務趨圍及服務中心主管資格條件；另外保險業有於國內機場航廈內設置保險櫃檯提供保險服務，因此增訂其設立、遷移及裁撤程序，及得辦理之事項。

六、辦法修正施行後，需於六個月內調整其國內分機構。

(工商 )