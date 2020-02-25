中央銀行公布1月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額，在房市買氣溫和向上下，餘額各來到7.425兆元及2.104兆元，續雙創歷史新高。

根據央行公布的統計，當月房貸餘額連續36個月創歷史新高，年增金額達4,303.5億元、年增率6.15％，較去年12月底小幅減少0.09個百分點，其中土建融年增率再上揚至12.74％，增幅創98個月以來新高。

目前房市仍是自住客為主力支撐的結構，根據聯徵中心統計，自住購屋人占比約87.5％。去年下半年開始買氣熱度升溫，第四季更熱滾滾，12月達到高峰，餘額年增率睽違近十年後再衝破6.0％之上達6.24％、創113個月新高。

1月建築貸款餘額年增率上揚至12.74％，增幅創98個月以來新高，且連八個月達二位數，延續去年以來年增率逐月擴大趨勢不變，依央行統計，餘額年增2,377.49億元，年增率轉正已連續37個月。

(工商 )