只要新台幣兌美元匯率逼近30元，外幣保單就會大賣。金管會25日公布，去年12月外幣保單新契約保費約新台幣521億元，較前年同期大幅成長31％，是去年全年成長幅度最大的月份。分析原因即是新台幣匯率在去年12月大幅升值到30.1元，讓美元保單買氣大回升。

2019年因為年初新台幣高宣告利率利變壽險停售潮，再加上新台幣一度貶值到31.6元，資金排擠效應加上無法賺匯差的預期，讓外幣保單買氣大跌，金管會統計，去年全年外幣投資型保單新契約保費約新台幣1,669億元，較前年衰退30％，外幣傳統型保單去年則賣3,520億元，亦比前年衰退7％，合計去年外幣保單銷售量5,189億元，比前年少了991億元，衰退幅度達16％。

原本外幣保單從去年初一路衰退，但到去年11月及12月突然轉為正成長，主要是壽險業為2020年拼外幣保單先「暖身」，再加上去年底新台幣兌美元大幅升值，已逼近30元大關，不少民眾願意用新台幣換美元，也願意投保外幣保單，可賺較高的保單利率，又有機會賺匯差。

去年12月外幣傳統型保單新契約保費近新台幣341億元，較前年12月成長30.7％，外幣投資型保單去年12月則賣逾新台幣180億元，比前年同期成長32.9％，買氣都有顯著回升。

但若以全年來看，除了澳幣傳統型保單全年銷售9.32億澳元，比前年成長14％外，無論美元投資型、美元傳統型、澳幣投資型、人民幣傳統型及投資型保單，去年銷量全數衰退5～45％不等，衰退最大的是人民幣投資型，因為目標到期債券基金投報率沒有之前高，買氣亦受影響。

去年外幣投資型保單前三名公司是法國巴黎人壽、國泰人壽與合庫人壽，外幣傳統型保單則是新光人壽賣最多，其次才是國壽與南山人壽。

(工商 )