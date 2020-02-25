中央銀行標售400億元2年期定存單，得標加權平均利率0.55％，創26個月新低，已連續6個月下滑，且低於市場預估的0.56～0.58％區間，較去年12月的0.594％，下滑4.4個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

根據央行公布的2年期定存單標售結果，共吸引1,459億元資金進場搶標，投標倍數為3.65倍，超過長期以來平均約3倍之上的水準。銀行資金調度主管認為，年後資金相對充裕，且因肺炎疫情衝擊，過剩資金尋求相對穩定去處，進場搶標的結果。

銀行資金調度主管表示，年後資金回籠，更遇到肺炎疫情爆發，金融市場全面大幅震盪，回籠資金偏向尋相對穩定的去處，加上1月因應農曆年前資金需求高峰期，2年期定存單暫停標售一期，使得本期資金進場搶標的意願升高，得標利率也如市場預期下滑，甚至低於預估區間。

央行是在2013年8月開始標售2年期定存單，原標售金額100億元，三度調高至目前的400億元，但因應農曆年前短期資金需求高峰期，1月暫停標售一期。

(工商 )