超夯台劇《想見你》爆紅，將男女主角柯佳嬿、許光漢各自再創演藝新巔峰，另一主角施柏宇挺拔帥氣的外表、沉穩內斂的演技也圈粉無數，被譽為「人氣新星」！觀眾也在PTT舉辦「《想見你》最讓人心疼的角色」活動票選，施柏宇飾演的「莫俊傑」最高票當選，粉絲們也紛紛留言喊話：「俊傑不哭，快來給姊姊秀秀！」

《想見你》施柏宇、柯佳嬿。（中天娛樂台提供）

施柏宇在劇中飾演默默守護陳韻如的深情大男孩莫俊傑，察覺陳韻如愛上自己最好的兄弟李子維也不點破，仍以溫暖微笑陪伴對方；就算陳韻如總是刻意避開人群，也只有聽力不好的莫俊傑能懂她內心的吶喊，只因為他覺得兩人原來是同一個世界的人。劇中的莫俊傑，從一個乾淨單純的陽光少年、為兄弟情默默成全的男孩，轉變成為了所愛的人而坐牢的失意青年，最後選擇悲劇結束一生，令觀眾心疼不已，

施柏宇在《想見你》飾演的莫俊傑讓人心疼（中天娛樂台）

相對於《想見你》中個性靦腆害羞的莫俊傑，施柏宇透露自己的真實個性其實較開朗大方，私下不僅熱愛健身與運動，大學時期更是籃球系隊，就算工作再忙也會抽空到球場打球。至於感情觀，施柏宇則透露：「若遇到心儀對象，我會很直接跟對方表白，因為若不說出口就會錯過機會，被算被拒絕也沒有關係，愛一個人就要直接講，才不會後悔！」並表示自己喜歡成熟獨立「姊姊型」的女生，若有共同興趣更為加分，他透露理想型是韓國女團BLACKPINK中的Lisa。

《想見你》劇情集結魔幻穿越、懸疑推理、浪漫愛情，被譽為最新神劇，22日衛視中文台再度播出大結局，仍掀起高收視、高討論，不少觀眾中毒陷入「想見你風暴」大喊不想清醒，為滿足廣大粉絲的期待，中天娛樂台將從3月1日起每週六日晚間10點至12點，帶領觀眾重溫《想見你》的感動。

(中時 )