伊朗是新冠疫情最嚴重的中東國家，該國衛生部副部長哈里爾齊25日在推特宣布自己也成為確診病例。哈里爾齊態度堅強地表示，「我會打敗病毒」。

根據伊朗官媒「伊斯蘭共和新聞社」（IRNA），該國在過去72小時傳出多達95名新冠確診病例，15例死亡。哈里爾齊24日還在德黑蘭召開記者會報告疫情，隔一天自己卻成為確診病人。

伊朗「法斯通訊社」的推特帳戶貼出影片，哈里爾齊在影片中表示他感染新冠病毒，但是「我絕對會打敗病毒」。

(中時 )