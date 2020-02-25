得知確診 伊朗衛生部副部長：我會打敗病毒 20:482020/02/25 中時 蔡致仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗衛生部副部長哈里爾齊。(取自推特) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗是新冠疫情最嚴重的中東國家，該國衛生部副部長哈里爾齊25日在推特宣布自己也成為確診病例。哈里爾齊態度堅強地表示，「我會打敗病毒」。 根據伊朗官媒「伊斯蘭共和新聞社」（IRNA），該國在過去72小時傳出多達95名新冠確診病例，15例死亡。哈里爾齊24日還在德黑蘭召開記者會報告疫情，隔一天自己卻成為確診病人。 伊朗「法斯通訊社」的推特帳戶貼出影片，哈里爾齊在影片中表示他感染新冠病毒，但是「我絕對會打敗病毒」。 (中時 ) #哈里爾齊 #伊朗 #確診 #新冠 也許您會感興趣 推薦閱讀 又兩職員中招 日本兩八旬遊輪客死亡 04:102020/02/21 國際大事 不斷更新》日本感染確診數攀升 熊本、埼玉、石川縣傳首例 09:412020/02/21 國際 這個原因 讓白牌車司機妹妹上班工廠也被迫停工 17:502020/02/21 生活 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 NBA》打球像怪物 俠客自曝背後原因 10:182020/02/22 體育 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 不斷更新》首例！公主號下船後確診 日女搭大眾工具回家 12:232020/02/23 國際 韓再增70確診！累計833人染疫 13軍人中鏢 死亡8例 09:272020/02/24 國際 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 威脅全球 新冠疫情爆點其實在這 - 國際 日研發新技術，15分鐘內檢測出新冠病毒 - 國際 - 旺報 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 伊朗衛生部副部長驚爆感染新冠肺炎 已接受隔離 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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