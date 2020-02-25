由姚晨、倪大紅、楊祐寧、張晨光演出，結合時下社會家庭難題的陸劇《都挺好》3月3日起在八大播出。該劇曾在豆瓣獲得8.5的高分評價，宛如每個家庭縮影的寫實劇情，在深受男尊女卑文化影響的韓國也掀起話題，甚至吸引網紅直播討論。曾入選時代雜誌全球百大影響力人物榜的姚晨，此次在《都挺好》戲裡詮釋的角色是從小就備受父母冷落，求學期間即半工半讀，自力更生的職場女強人，因緣際會下認識了暖男廚師楊祐寧，他不只用巧手廚藝溫暖融化女方，更以客觀的立場幫她釐清難解的家庭問題，兩人間有十分精彩的感情對手戲。

《都挺好》楊祐寧。（八大提供）

雖因完美男友的溫暖性格擄獲許多粉絲的心，但楊祐寧卻自爆，一開始接拍這部戲時，並沒有把角色定位在暖男，而是希望是一個很懂生活的大男孩，「所謂的懂生活不只是知道如何把自己照顧好，我覺得他可能在自己的生活上，各方面都有一點講究，當你有了講究，你也會照顧別人」。

《都挺好》描述自小飽嚐父母重男輕女、雙重標準對待的女主角(姚晨飾)在離家獨立多年後，突然接獲母親過世的消息，原本發誓與原生家庭劃清界線的她，因後續照料父親老年生活的問題而與兩位哥哥再度碰頭，無法割捨的親情，除了擾亂三兄妹原本平靜的日子，卻也藉由一次又一次的家庭危機，成為彼此溝通與互相了解的契機。

《都挺好》姚晨。（八大提供）

姚晨表示，「我覺得『真』是這部戲最大的特點，拍的和演的就是我們身邊的這些事和人，它也提出了一個問題，就是原生家庭對一個人的性格和命運的影響」。現實生活中育有一雙兒女，也是為人母親的姚晨透露，《都挺好》其實是一個非常美好的願望，其實也很難實現，希望這部戲能夠帶給很多人對生活的希望，也希望大家一切「都挺好」！

(中時 )