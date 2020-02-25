日研發新技術，15分鐘內檢測出新冠病毒 21:182020/02/25 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本已開發出一種新技術，15分鐘內確定是否感染新冠病毒。（取自澎湃網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2月25日據日本政府披露，已開發出一種技術，最快可在15分鐘內確定是否感染新冠病毒，可望於3月初加大新冠病毒檢測力度。 據日本放送協會（NHK）25日報導，日本一名政府官員聲稱，可透過國家先進工業科學技術研究所開發的新技術檢測到新冠病毒，此設備由一家日本製藥公司製造。若能證實與目前使用的方法同樣準確，日本政府期盼下月起開始使用此一新方法。 日本厚生勞動省表示，按照目前的方法，每天可檢測3800人是否感染新冠病毒；但約需4到6個小時，才能得到測試結果。 (旺報 ) #日本 #新冠 #病毒 #檢測 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 日疫情延燒 美列入第一級旅遊警示 08:352020/02/21 國際 湖北監獄爆271例新冠肺炎病例 15:042020/02/21 兩岸 獨／林俊傑心疼防疫醫護！巡演全延期波及台灣場 19:102020/02/21 娛樂 他因疫情被裁員 4天後…女友一封短訊哭崩！ 19:282020/02/21 娛樂 獨／潘慧如巴黎街頭現蹤 驚呆1個口罩竟要價60元 21:272020/02/21 娛樂 新冠肺炎全球燒 澎湖縣長賴峰偉宣布：即起縣府團隊人員禁出國 15:362020/02/22 社會 獨／黃曉明自主隔離「都挺好」員工在家上班薪水照常 20:412020/02/22 娛樂 新冠肺炎是人造病毒？台大教授：可能性很高 08:092020/02/23 生活 澎湖縣全縣學校防疫總體檢 補助400人以上學校購置紅外線體溫儀 17:422020/02/24 生活 人在牢籠心繫疫情？連千毅竟託律師送千瓶防護液 19:122020/02/24 生活 國際熱門新聞 來日再言謝！赴湖北WHO專家：世界欠武漢人民一次了 - 國際 威脅全球 新冠疫情爆點其實在這 - 國際 日研發新技術，15分鐘內檢測出新冠病毒 - 國際 - 旺報 39人29中鏢 韓赴以朝拜團恐大散病毒 - 國際 伊朗衛生部副部長驚爆感染新冠肺炎 已接受隔離 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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