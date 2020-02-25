2月25日據日本政府披露，已開發出一種技術，最快可在15分鐘內確定是否感染新冠病毒，可望於3月初加大新冠病毒檢測力度。

據日本放送協會（NHK）25日報導，日本一名政府官員聲稱，可透過國家先進工業科學技術研究所開發的新技術檢測到新冠病毒，此設備由一家日本製藥公司製造。若能證實與目前使用的方法同樣準確，日本政府期盼下月起開始使用此一新方法。

日本厚生勞動省表示，按照目前的方法，每天可檢測3800人是否感染新冠病毒；但約需4到6個小時，才能得到測試結果。

(旺報 )