愛情長跑11年 男星娶小17歲妻1年多...破局了 20:572020/02/25 中時電子報 施品瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 「DJ DOC」成員李漢而宣布離婚小17歲妻子。（圖／翻攝自韓網、IG） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓嘻哈團體「DJ DOC」出道多年，以風格強烈的作品聞名，其中有「惡童」之稱的成員李漢而，在前年與小17歲的圈外人妻子結婚，24日卻傳出離婚消息。 李漢而雖被稱為惡童，但其實是個長情男，他和圈外人妻子相差17歲，愛情長跑了11年，終在2018年10月濟州島舉行婚禮，未料李漢而24日透過經紀公司宣布離婚，婚姻僅維持16個月就畫下句點。 不少網友看到消息感到可惜，公司則表示希望外界別盲目猜測離婚原因，稱兩人是經過長時間討論才決定分開，未來雙方仍會支持彼此。 (中時電子報) #DJ DOC #李漢而 也許您會感興趣 推薦閱讀 原相去年Q4獲利 11年新高 04:102020/02/21 證券．權證 17歲木村光希尬27歲森星 誰才是阿姨？ 11:542020/02/24 時尚 17歲學生名模王郁婷 2020倫敦時裝周走秀 13:132020/02/25 娛樂 娛樂熱門新聞 被傳出軌「4千年一遇美女」 黃曉明不忍了！ - 娛樂 傻眼！名嘴爆陳時中原本下場是這樣 - 新聞 劉真昔認「溫柔只給外人」 怒吼母耳朵長繭下秒後悔 - 娛樂 「4千年一遇美女」擊垮迪麗熱巴 24歲哈妮克孜扭腰電眼超殺 - 娛樂 郭碧婷嫁豪門1年沒領證 婆婆揭真相扯蔡英文 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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