南韓嘻哈團體「DJ DOC」出道多年，以風格強烈的作品聞名，其中有「惡童」之稱的成員李漢而，在前年與小17歲的圈外人妻子結婚，24日卻傳出離婚消息。

李漢而雖被稱為惡童，但其實是個長情男，他和圈外人妻子相差17歲，愛情長跑了11年，終在2018年10月濟州島舉行婚禮，未料李漢而24日透過經紀公司宣布離婚，婚姻僅維持16個月就畫下句點。

不少網友看到消息感到可惜，公司則表示希望外界別盲目猜測離婚原因，稱兩人是經過長時間討論才決定分開，未來雙方仍會支持彼此。

(中時電子報)