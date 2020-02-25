通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境活動，先前經請示媽祖後，指示將從3月24日夜間出發，並接受信眾報名，至25日止已有超過3萬3千名信眾報名，但因新冠肺炎疫情延燒，大甲媽遶境問題已引起藍綠論戰，因此，拱天宮媽祖前往北港朝天宮進香遶境活動，是否維持？也引起注意，據拱天宮主委洪文華受訪時表示，目前確有許多信眾報名，但到時會視疫情狀況而定，如果中央政府要求停辦，拱天宮一定配合。

通霄白沙屯拱天宮媽祖遶境進香活動，這幾年來規模愈辦愈大，參加遶境信眾人數已逐漸增加，今年遶境活動經卜杯請示媽祖後，媽祖指示將從3月20日晚間11點20分放頭旗，3月24日凌晨1點登轎，2點15分出發，3月27日抵達北港朝天宮，3月28日進火，4月1日下午3點20分回宮。

在確定相關行程日期後，拱天宮連日來開放信眾報名參加，至25日止，報名人數已破3萬元，拱天宮估計至報名結束，可能突破5萬人，因目前新冠肺炎疫情延燒，並且大甲媽遶境話題已引發藍綠論戰，拱天宮媽祖遶境是否停足？也引起討論聲浪。

拱天宮社委洪文華25日受訪時表示，由於報名信眾熱烈，已見信眾熱情，現在離3月24日出發，仍有一個月時間，屆時將視疫情狀況而定，如果為了保護信眾及配合防疫，中央政府如果要求停辦，拱天宮一定全力配合。

(中時 )