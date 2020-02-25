受到國內外新冠肺炎疫情衝擊，航空業及機場各服務業者損失慘重，交通部今（25）日下邀集相關單位討論紓困方案。據與會的官員表示，預估2020年較2019年度的全年客運量平均將減少25％，估算後擬補貼業者各項費用共約42.85億元，再加上防疫用具5.78億元，合計48.63億元。

交通部官員並表示，對於航空公司要求的紓困貸款，亦已納入經濟部對產業融資貸款利息補貼的通案處理，並擬向經濟部提出200億元擔保額度需求。

交通部在航空業者提出各項訴求後即加以匯整協商，最後推出的紓困措施要比2003年SARS期間更加優惠。會議中羅列的補貼項目也不少，包括房屋使用費、土地使用費、權利金，航空公司還補貼降落費、維護機庫使用費等，為期都是1年。

此外，飛航國內線的航空公司和直升機業者，交通部也打算緩收4個月（今年2-6月）場站使用費、噪音補償金、土地使用費、房屋使用費和維護機庫使用費。並且向經濟部爭取振興抵用券可用於航空業，民眾可購買機票、在機場內從事各項消費，以期幫助業者渡過難關。

交通部官員評估，上半年受到新冠肺炎疫情影響，航空業、觀光業受創最大，下半年如果疫情趨緩，應可迅速回升。

(中時 )