土耳其航空（Turkish Airlines）1班從伊朗首都德黑蘭飛往伊斯坦堡的班機，因機上1名乘客出現疑似新冠肺炎症狀，今天在土國衛生部要求下改降安卡拉，機上的132名乘客全數被送往醫院隔離。此外，土航今日宣布，即日起停飛所有德黑蘭以外的伊朗航線；廉航飛馬航空（Pegasus Airlines）也決定下月停飛德黑蘭航線。

據中央社報導，土國衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，搭乘土航上述班機從伊朗返國的132名土耳其公民和機組人員，全部都要隔離14天。克扎還強調，土國目前沒有新冠肺炎確診病例。

土國已於23日關閉與伊朗的邊界。先前土航宣布，2月29日前停飛所有往返中國大陸的航班，今日又表示，為防範病毒擴散，「除德黑蘭航線外，3月10日前停飛所有往返伊朗的航班。」飛馬航空也決定，旗下僅有1條的伊朗德黑蘭航線將於3月11日前停飛。

(中時 )