寧波市中級人民法院周二宣布，對香港銅鑼灣書店股東桂民海判處10年有期徒刑，罪名是「非法向海外提供情報」。法院說，桂民海已承認自己的罪行，同意判決，選擇不上述

美聯社報導，桂民海已歸化為瑞典國籍，不過他仍然在2015年，於泰國海邊的家中被綁到中國大陸。他和另外4名銅鑼灣書店的同事，都在同一時間失踪，幾個月後才被中國大陸的警方公布，以嫌犯的身分拘留。

多年以來，杜民海與他所在的銅鑼灣書店，出版了許多與中國大陸高層有關的的閒話書，其主要原因與他們對香港的自由感到不安，因為中央政府在香港的影響力日益擴大，並且逐步限縮了出版自由。

中國大陸對所有信息保持嚴格控制，不容許批評時政，為此拘留了數十名律師、作家和公共知識分子，並稱之為維持穩定。

然而，新冠肺炎疫期突顯了這樣的維穩是會出錯的，去年底，武漢的醫生在自己的網路群中提醒，看到類似SARS的病例，警告這種病毒正在擴散，結果警察以造謠的名義指控他們，阻止了新冠肺炎的前期預警。

國際特赦組織（Amnesty International）大陸問題研究員潘嘉偉（Patrick Poon）表示，桂民海的裁決表明，目前中共當局並沒有因為新冠肺炎的危機，降低鎮壓異見人士的力度。」

法院稱，桂民海已於2018年申請恢復他的中國大陸國籍，這意味著要放棄他的瑞典國籍，因為大陸官方不允許雙重國籍。

他最初在寧波被軟禁，然後當他試著和兩名瑞典外交官一起乘火車前往北京時，警察再次將他拘留。潘嘉偉認為，當時他必然有所計畫，這也是他再次被關押的直接原因。

瑞典外交部表示：「我們已經看到法院的報告，現在正在尋求有關此案的官方確認。我們要求釋放桂民海，以便他與女兒、家人團聚。」

瑞典外交部說，這位瑞典公民沒有獲得公平審判的機會，瑞典方面看不到起訴書，也辦法提供桂應有的法律協助。

瑞典外交大臣安·林德（Ann Linde）對瑞典公共廣播電台SVT表示：「我們要求釋放桂民海。」

她強調，瑞典將使用「所有外交手段」進行抗議。

新上任的大陸外交部發言人趙立堅，在每日例會表示「中國(大陸)是一個法治國家」、「桂民海的合法權益得到了充分的保護」、「中國(大陸)反對外部干涉其內政。」

(中時電子報)