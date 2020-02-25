這幾年都會是壽險搶錢年。新光金控25日公告，將發行4.2億股普通股及2.22億股乙種特別股，辦理現金增資，估計募資金額至少130億元，將用來增資新光銀行30億元，其餘約百億元全數增資新光人壽，以厚植資本。

新光金表示，在接軌保險負債會計IFRS17之前，各家壽險公司都會想盡辦法強化「淨值」，主要是未來利率波動對壽險業淨值影響極大，如近期美債利率一個月就波動50點以上（1點等於0.01百分比），對大型壽險公司來說，動輒就是上百億元到數百億元的影響數。

且金管會祭出新的監理指標「淨值／資產比」，將在今年4月1日上路，若一不小心淨值比低於2％，就會被金管會「盯上」，要求增資、改善，否則金管會就會採取相關限制或接管措施。所以大部分壽險公司近年都積極增資，如去年及前年現增加盈餘轉增資，就逾1,600億元。

新光金25日亦公告要配發現金股利0.4元，以其股價9.74元來看，股息殖利率逾4％。

新光金董事會25日通過其2019年財報，合併稅後淨利達166.3億元，EPS為1.34元，總資產規模逾3.9兆元，較2018年底成長9.1％，合併股東權益為1,952.9億元，每股淨值約15.4元。

其中新光金強調，子公司新光人壽負債成本持續降低，2019年較前一年度降低11個基本點，降至3.97％，投資面則是持續加碼固定收益債券及低波動高殖利率股票，避險前經常性收益提升至4.17％，也就是新壽去年已出現近20年來首次的避險前「利差益」，即光靠固定收益就能超過保單成本，有獲利進帳。

但為了強化淨值，以便未來接軌IFRS17（暫訂2025年），新光金也決定辦現現金增資，其中普通股將發行4.2億股，若以每股面值10元來算，則將募資42億元；另外有2.22億股的乙種特別股，估計是以每股40～60元之間募集，估計將募資89億～133億元之間，若順利，則新光金此資募規模將逾130億元，以增資新壽及新光銀。

(工商 )