立法院會今日三讀通過新冠肺炎特別條例後，行政院主計總處逐條核對三讀確定條文所應對的特別預算內容，知情官員透露，其中防疫經費含補償等逾百億元，各部會的紓困振興預算額度與行政院會通過的相去不遠，僅略做調整，未納入特別預算部分則由各部會移緩濟急。

行政院發言人Kolas Yotaka則表示，主計總處26日預訂將特別預算案送行政院長蘇貞昌核定後，將在27日行政院會提出上限600億元的特別預算案，行政院會通過後立即送交立法院審議，搭配紓困、振興受衝擊產業的具體做法，協助受衝擊產業度過難關。

政院日前已通過對觀光、交通運輸業紓困振興方案196.8億元、農漁業紓困輔導方案68億元，及服務業與製造業紓困振興方案200.76億元，合計465.56億元將納入特別預算辦理。

另外，特別條例規定，經衛生機關認定須居家隔離或檢疫者等，可申請「防疫補償」。對於每日每人防疫補償金額，據了解，初步規畫800元，Kolas則說，目前還在進行盤點中，尚未定案。

(工商 )